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ФОТОФАКТ: Шри-Ланка скорбит по жертвам терактов

23.04.2019 09:45 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный траур объявлен сегодня в Шри-Ланке, где результате серии взрывов в отелях и церквях во время пасхальных служб 21 апреля погибли 310 человек, 500 получили ранения.

Траурные мероприятия начались тремя минутами молчания. На территории всей страны отменены развлекательные мероприятия, в госучреждениях приспущены государственные флаги.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный траур объявлен сегодня в Шри-Ланке, где результате серии взрывов в отелях и церквях во время пасхальных служб 21 апреля...
 
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Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 310
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