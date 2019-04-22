ЦИК Украины подвел окончательные итоги выборов. Зеленского поддержали рекордное число избирателей

Источник материала: Tut.by

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов избирательных участков. За Владимира Зеленского проголосовало рекордное число избирателей.

Актер и шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

Владимир Зеленский обошел действующего президента практически во всех областях страны. Петру Порошенко удалось одержать победу лишь во Львовской области.

Граждане Украины, проживающие за рубежом, активнее голосовали за Порошенко. По зарубежному избирательному округу Зеленский получил 43,78% голосов, Порошенко — 54,73%.

В Беларуси победу одержал Владимир Зеленский — 68,48%.

Как отмечает РБК , такой высокой поддержки, какую получил Зеленский, ранее не добивался ни один президент.

Леонида Кучму — единственного президента Украины, избранного на два срока — на выборах 1994 года поддержали 52,15% избирателей, а на выборах 1999 года 56,25%.

Второй тур президентских выборов в Украине прошел 21 апреля. Всего в голосовании приняли участие 18 млн граждан Украины.