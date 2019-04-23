Глава СК России назвал причину массового убийства студентов в колледже в Керчи

Источник материала: Tut.by

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что побудило студента Владислава Рослякова устроить массовое убийство в колледже в Керчи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой видео выступления Бастрыкина.

Бастрыкин заявил, что Росляков сделал это из-за «унижения на основе разного имущественного положения».

«Причина — унижение: этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники.

Оказывается, сейчас важно ходить именно в американских джинсах, а не в подделках. Он покупал где-то на рынке, его постоянно унижали на этой основе. И вот результат», — сказал Бастрыкин, выступая с лекцией во Всероссийском государственном университете юстиции.

Глава СКР отметил, что перед убийством Владислав Росляков смотрел в интернете, «как в американской действительности это произошло».

Напомним, 17 октября прошлого года в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу . В результате происшествия погиб 21 человек — 16 учащихся и пять сотрудников учебного заведения. Также пострадали более 50 человек. Сам Росляков застрелился .