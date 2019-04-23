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Глава СК России назвал причину массового убийства студентов в колледже в Керчи
24.04.2019 05:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что побудило студента Владислава Рослякова устроить массовое убийство в колледже в Керчи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой видео выступления Бастрыкина.
Бастрыкин заявил, что Росляков сделал это из-за «унижения на основе разного имущественного положения».
«Причина — унижение: этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники.
Глава СКР отметил, что перед убийством Владислав Росляков смотрел в интернете, «как в американской действительности это произошло».
Напомним, 17 октября прошлого года в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса Владислав Росляков
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Бастрыкин заявил, что Росляков сделал это из-за «унижения на основе разного имущественного положения».
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