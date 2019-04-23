Египтяне на референдуме поддержали продление президентского срока

Источник материала: Tut.by

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сможет оставаться у власти до 2030 года. Поправки в конституцию поддержали почти 90 процентов проголосовавших на референдуме.



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Почти 90 процентов проголосовавших на референдуме в Египте одобрили внесение поправок в конституцию страны, которые расширяют полномочия президента, фельдмаршала Абдель Фаттаха ас-Сиси и позволят ему остаться на этом посту до 2030 года. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщил глава Национальной избирательной комиссии Лашин Ибрагим Мухаммед Сулейман.

Большинство экспертов не высказывало сомнений в исходе трехдневного референдума, под вопросом был лишь уровень активности избирателей. Как сообщил председатель комиссии, явка составила 44,33 процента. Всего в стране с 97-миллионным населением и 61 миллионом избирателей проголосовали 23,4 млн человек.

Поправки сразу вступают в силу

По словам Лашина Ибрагима, изменения "вступают в силу немедленно". Поправки вносятся в 140 статью Основного закона - таким образом нынешний мандат главы государства, избранного в марте 2018 года, продлевается на два года и составит шесть лет.

В 2024 году ас-Сиси сможет баллотироваться снова - на шестилетний период. При этом для президента это будет уже третий срок - после его прихода к власти в 2014 году.

Кроме того, поправки усиливают влияние военных и расширяют президентский контроль над назначениями судей.

Правозащитники опасаются ухудшения ситуации в стране

С инициативой проведения реформы выступили 156 членов египетского парламента, контролируемого сторонниками ас-Сиси.

Правозащитники и наблюдатели уже предупредили о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека в Египте. Так, правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что предлагаемые конституционные поправки лишь ускорят демонтаж независимости органов юстиции и дадут военным еще больше прав для вмешательства в политическую жизнь.

На критиков реформ в последнее время оказывалось сильное давление.