|
«Путин - сказочный…» В России впервые оштрафовали за неуважение к власти
24.04.2019 07:34 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Судья Чудовского районного суда Новгородской области Игорь Иванов оштрафовал на 30 тысяч российских рублей (около 470 долларов) местного жителя Юрия Картыжева. Его признали виновным по статье КоАП о неуважении к власти.
Картыжев выложил
По
Президент России Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта, он вступил в силу 29 марта — за два дня до поста Картыжева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, дело Картыжева может быть первым случаем применения закона о неуважении к власти в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)