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«Путин - сказочный…» В России впервые оштрафовали за неуважение к власти

24.04.2019 07:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Судья Чудовского районного суда Новгородской области Игорь Иванов оштрафовал на 30 тысяч российских рублей (около 470 долларов) местного жителя Юрия Картыжева. Его признали виновным по статье КоАП о неуважении к власти.

Картыжев выложил запись суда, на которой слышно, как судья Иванов зачитывает суть правонарушения: «31 марта 2019 года в 18:45 Картыжев… разместил в сети Интернет в социальной сети „ВКонтакте“ две записки с фрагментами текста „Путин — сказочный (матерное слово)“ и графическим изображением президента России [Владимира] Путина».

По мнению главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, дело Картыжева может быть первым случаем применения закона о неуважении к власти в России.

Президент России Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта, он вступил в силу 29 марта — за два дня до поста Картыжева.

 
 
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По мнению главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, дело Картыжева может быть первым случаем применения закона о неуважении к власти в...
 
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