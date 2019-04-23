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МИД Украины прокомментировал указ Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Донбасса

24.04.2019 17:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава МИД Украины назвал подписанный Путиным указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжением окупации. Об этом Павел Климкин написал в своем Twitter.

«Решение РФ о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях — это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый „паспортный“ этап оккупации Донбасса», — написал Климкин.

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Путин упростил получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР
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