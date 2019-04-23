МИД Украины прокомментировал указ Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Донбасса

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Украины назвал подписанный Путиным указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжением окупации. Об этом Павел Климкин написал в своем Twitter .

«Решение РФ о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях — это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый „паспортный“ этап оккупации Донбасса», — написал Климкин.