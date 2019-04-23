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37 человек за день: в Саудовской Аравии провели самую массовую казнь за последние три года
24.04.2019 19:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Управление верховного комиссара ООН по правам человека в среду, 24 апреля, выступило с заявлением, осуждающим «шокирующие массовые казни» в Саудовской Аравии. Накануне в этой стране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении 37 человек.
По данным правозащитной организации Amnesty International, это самая массовая казнь в Саудовской Аравии за последние три года. С начала 2019 года в королевстве казнили уже 104 приговоренных.
Как сообщает французская редакция
«Я решительно осуждаю эти шокирующие массовые казни», — заявила Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам человека.
Она также подчеркнула, что как минимум трое из 37 казненных на момент вынесения приговоров были несовершеннолетними, и назвала их казнь «отвратительным фактом».
«Я призываю правительство Саудовской Аравии немедленно приступить к пересмотру закона о борьбе с терроризмом (…), чтобы запретить смертную казнь для несовершеннолетних», — говорится в заявлении верховного комиссара ООН.
«Саудовская Аравия вновь показала миру, что она отказывается соблюдать международное право в области смертной казни. Страна все больше приближается к варварству — ведь одного из казненных распяли», — заявила в интервью RFI представительница Amnesty France Анн Дени.
По данным правозащитной организации, «из 37 человек, приговоренных к смерти, 11 были обвинены в шпионаже в пользу Ирана. Суд над ними нельзя назвать справедливым. Еще 14 человек были осуждены за преступления, совершенные на антиправительственных акциях шиитов в 2011—2012 годах».
«Эти казни позволяют Саудовской Аравии избавиться от политической оппозиции», — резюмировала Анн Дени.
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С начала 2019 года в королевстве казнили уже 104 приговоренных.
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