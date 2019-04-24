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Порошенко и Зеленский высказались по поводу указа Путина

25.04.2019 01:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса прокомментировали действующий и новоизбранный президенты Украины. В команде Зеленского заявили, что тем самым Россия «признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта». Петр Порошенко назвал указ «попыткой легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части Украины».


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«Незаконная выдача паспортов РФ по так называемым юго-осетинским и приднестровским сценариям — это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части украинского Донбасса», — заявил Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Порошенко также отметил, что Россия хочет обнулить минские договоренности.

«Цель России — очевидна: обнулить минские договоренности, где четко прописаны ее обязательства прекратить обстрелы, вывести свои войска и вооружение, освободить украинских заложников, вернуть Украине контроль над ее государственной границей. Вместе с минскими обязательствами Москва рассчитывает избавиться от санкций», — отметил Порошенко.

Украинский президент призвал международных партнеров не допустить самого худшего сценария, а также усилить режим международных санкций.

В команде Зеленского отмечают, что указ не способствует установлению мира на Донбассе.

«Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну», — говорится в сообщении.

Там заявляют, что Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы «обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях».

«Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ», — добавили в команде Зеленского.

Президент России Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Документ принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права», указала пресс-служба российского лидера.

Как сообщили в Киеве, заседание Совбеза ООН из-за указа президента России пройдет 25 апреля.

 
 
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В команде Зеленского заявили, что тем самым Россия «признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта». Петр Порошенко назвал указ «попыткой...
 
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