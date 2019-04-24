В Латвии предложили считать геноцидом действия СССР

Источник материала: Tut.by

Комиссия латвийского Сейма поддержала проект заявления о целенаправленном геноциде со стороны СССР в отношении народов, живущих на «оккупированных территориях». Документ должен пройти голосование в самом парламенте.

Комиссия Сейма Латвии по иностранным делам поддержала проект решения на основе доклада МИДа страны, касающегося СССР. Речь идет о документе, в котором говорится, что Латвия считает депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом со стороны СССР. Об этом сообщает TV-net .



Кроме того, комиссия одобрила внесенный депутатом от праворадикального Нацблока Янисом Домбравой проект заявления о том, что «СССР в XX веке целенаправленно проводил геноцид по отношению ко всем живущим на оккупированных территориях народам и этническим группам». Документы на голосовании комиссии не поддержал только депутат от социалистической партии «Согласие» Николай Кабанов.



На пленарном заседании Сейма голосование по проекту резолюции должно состояться 16 мая.



Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калнина-Лукашевича при обсуждении документа заявила, что крымские татары подвергаются жестким репрессиям, которые часто граничат с нарушениями прав человека.



«Мы постоянно следим за ситуацией и мы особенно обеспокоены репрессиями российских властей непосредственно против крымских татар. К сожалению, ситуация в Крыму только ухудшается. Должно быть международное осуждение», — сказала она.



В 2015 году власти Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию, согласно которой они собирались потребовать возмещения ущерба за пребывание в составе Советского Союза. В декларации говорилось, что во времена СССР государства Прибалтики были использованы в политических и экономических целях «оккупационного режима», что привело к их потерям в демографии и социально-экономической сфере. Позже в Латвии оценили примерный ущерб, нанесенный при «оккупации СССР», в €185 млрд , а демографические потери и ущерб окружающей среде — еще в несколько десятков миллиардов евро.



Позже министры юстиции Латвии и Эстонии заявляли о намерении добиться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию». Сообщение о совместном заявлении двух министров ​опубликовано на сайте министерства юстиции Эстонии.