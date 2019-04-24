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Путин впервые прокомментировал итоги выборов в Украине

25.04.2019 12:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин считает, что результаты президентских выборов на Украине свидетельствуют об абсолютном провале политики Петра Порошенко. Об этом он заявил журналистам во Владивостоке, где завершились переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко», — сказал российский президент. «Я уверен, что новые власти [Украины] не могут этого не понимать, они прекрасно это понимают, — добавил Путин. — Посмотрим хотя бы на первые шаги [избранного президента Украины Владимира Зеленского]: понимать — это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, — это другое».

По словам главы российского государства, отношения Москвы и Киева будут зависеть от политики, которую будет проводить новое руководство Украины. «Мы хотим, мы готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке», — заверил он.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов президента Украины 73,22% голосов избирателей. Петр Порошенконабрал 24,45% голосов. Зеленского поддержали более 13,5 миллиона избирателей, Порошенко — более 4,5 миллиона. 2,31% избирательных бюллетеней признано недействительными.

 
 
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«Мы хотим, мы готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке», - заявил Путин.
 
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