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«Кто-то от меня булаву прячет». Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления итогов выборов

25.04.2019 19:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЦИК затягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы отсрочить дату инаугурации. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Сейчас происходят очень комичные вещи — победа есть, а полномочий нет. Кто-то от меня булаву (один из государственных символов президента Украины. — Прим. TUT.BY.) прячет», — говорит Зеленский в видеообращении, размещенном в Facebook.

По его словам, цель этих действий — затянуть сроки назначения инаугурации. Если церемония состоится после 27 мая, то у «президента Зеленского не будет даже возможности думать о роспуске Рады», поясняет он.

«Мне кажется это несправедливо. Президент, которого поддержали 73% избирателей, имеет право думать о такой возможности», — заметил Зеленский и добавил, что «система боится, а это значит одно — мы всех победим».

Ранее, напомним, Зеленский признавал, что в случае победы на выборах ему будет выгодно распустить Верховную раду, так как в ней нет ни одного поддерживающего его депутата. Однако заверил, что будет действовать по закону.

В Конституции Украины написано, что распускать Верховную раду за полгода до окончания срока ее полномочий нельзя. Этот срок истекает 27 ноября, следовательно распустить Раду можно не позже 27 мая. Но для этого Зеленскому необходимо принести присягу и официально вступить в должность на торжественном заседании Верховной рады. Оно созывается не позднее чем через 30 дней после обнародования официальных результатов ЦИК.

Центризбирком обещает сделать это до 3 июня. Поэтому если инаугурация будет назначена в период между 28 мая и 3 июня, у Зеленского не будет законного права на роспуск Верховной рады.

 
 
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По его словам, цель этих действий - затянуть сроки назначения инаугурации. Если церемония состоится после 27 мая, то у «президента Зеленского не будет даже...
 
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