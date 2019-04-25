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Власти Шри-Ланки уточнили число погибших в терактах
25.04.2019 22:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около 250−260 человек погибли в терактах на Шри-Ланке, сообщает Reuters со ссылкой на уточненные данные медицинской службы страны.
Представитель Министерства обороны Шри-Ланки сообщил, что число погибших сократили до 253 из-за неточной информации, предоставленной моргами.
Ранее власти Шри-Ланки
Число подозреваемых, задержанных на Шри-Ланке в ходе расследования взрывов, к среде составило более 100 человек.
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Представитель Министерства обороны Шри-Ланки сообщил, что число погибших сократили до 253 из-за неточной информации, предоставленной моргами.
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