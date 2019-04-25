Макрон предложил исключить несколько стран из Шенгенской зоны

Источник материала: Tut.by

Организация Шенгенского пространства должна быть пересмотрена, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, не исключив, что из Шенгенской зоны нужно вывести несколько стран. Об этом он заявил на пресс-конференции.



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«Народ держится еще и за счет своих границ <…> Но чтобы быть открытым <…> нужны границы, нужны правила, — сказал Макрон. — Мы решили иметь общие границы, знаменитое Шенгенское соглашение <…> которое больше не работает». Лидер Франции подчеркнул, что необходимо пересмотреть миграционную политику, так как важна Европа, которая «держит свои границы, которая защищает их».

По мнению Макрона, сильная и суверенная Европа должна «пересмотреть амбиции по взаимодействию и развитию по отношению к Африке и всем, кто нуждается, чтобы избежать такой миграции». «Но у этой Европы есть обоснованное право на статус беженца, и ответственность сопровождает солидарность, — сказал Макрон. — Именно на этих основаниях необходимо реформировать Шенгенское пространство».

Президент не исключил, что после такого реформирования в Шенгенском пространстве может остаться меньше стран, чем есть сейчас: по его словам, могут быть исключены государства, не участвующие в распределении мигрантов, которые прибывают в Европу.

С 15 января по 15 марта во Франции проходили общенациональные дебаты, цель которых заявлялась как «решение проблем протестующих ["желтых жилетов"] через проведение собраний в мэрии и сбор жалоб в интернете». По итогам дебатов президент Франции должен был обратиться к нации, причем запланировано это было еще на 15 апреля, однако из-за пожара в соборе Парижской Богоматери выступление Макрона было перенесено.

Шенгенская зона — это пространство, в которое входят 26 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой. Четыре из этих стран (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн) не входят в ЕС.