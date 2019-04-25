Трамп: Минюст США желал бы получить данные о возможных связях между Клинтон и Украиной

Источник материала: Tut.by

Минюст США хотел бы ознакомиться с информацией о возможных связях между предвыборным штабом экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и Украиной. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп.

Журналист попросил американского лидера прокомментировать утверждения о предположительном наличии связей между приближенными Клинтон и Украиной перед выборами президента США в 2016 году. «Что касается Украины, это звучит как важная вещь, как нечто очень интересное», — сказал Трамп.

«Я как раз недавно, два дня назад, разговаривал с новым президентом и поздравил его с невероятной гонкой, с невероятной кампанией, с большой и неожиданной победой, речь идет о 75% голосов, — добавил президент США. — Но это звучит как нечто очень, очень важное, я не удивлен». Победу на президентских выборах в Украине одержал Владимир Зеленский.

На вопрос журналиста о том, хотят ли власти США ознакомиться с данной информацией, которую предлагают предоставить украинские власти, Трамп ответил: «Думаю, да». «У нас теперь замечательный новый генеральный прокурор [глава Минюста США Уильям Барр], который за непродолжительное время уже прекрасно поработал, он очень умный и стойкий, я бы переадресовал вопрос ему. Но я бы предположил, что он хотел бы увидеть это», — отметил президент США. «Об этом деле с Украиной люди говорят уже давно», — добавил американский лидер.

В январе текущего года украинский политик Виктор Медведчук заявил, что суд в Киеве признал противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и депутата Верховной рады Сергея Лещенко по распространению информации о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта. Последний в течение нескольких месяцев в 2016 году являлся главой избирательного штаба Трампа. Как отметил тогда Медведчук, некоторые украинские политики и должностные лица были заинтересованы в победе Клинтон на президентских выборах 2016 года.