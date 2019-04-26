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Спецоперация в Шри-Ланке: полиция вступила в перестрелку с подозреваемыми, погибли 15 человек
27.04.2019 07:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В городе Сейнтамаруту на востоке Шри-Ланки обнаружены тела 15 человек, включая шестерых детей, передает
Накануне в городе обнаружили место, где, как предполагается, изготавливались пояса смертников для участников теракта 21 апреля. Отряд спецназначения проводил спецоперацию и вступил в перестрелку.
Сколько из погибших были подозреваемыми не уточняется. Ранее местное издание News 1st
По данным
21 апреля, в день празднования католической Паски, на Шри-Ланке
По данным властей Шри-Ланки, в результате атак погибли по меньшей мере 350 человек, еще 500 пострадали. Спустя два дня после серии взрывов ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
Портал Adaderana сообщал, что в ходе спецоперации 26 апреля в доме предполагаемых террористов были найдены флаги и одежда, связанные с ИГ, а также взрывчатое вещество, 100 тыс. железных шариков и дроны. Кроме того, ВМС Шри-Ланки задержали трех подозреваемых с взрывчаткой С-4 недалеко от железнодорожной станции в пригороде Коломбо.
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