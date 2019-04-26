ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спецоперация в Шри-Ланке: полиция вступила в перестрелку с подозреваемыми, погибли 15 человек

27.04.2019 07:00 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В городе Сейнтамаруту на востоке Шри-Ланки обнаружены тела 15 человек, включая шестерых детей, передает Reuters со ссылкой на представителя военной полиции страны.


Фото: Reuters

Накануне в городе обнаружили место, где, как предполагается, изготавливались пояса смертников для участников теракта 21 апреля. Отряд спецназначения проводил спецоперацию и вступил в перестрелку.

Сколько из погибших были подозреваемыми не уточняется. Ранее местное издание News 1st писало, что в результате перестрелки погибли как минимум семь человек, включая четырех смертников.

По данным издания, тела были найдены в муниципалитете Калмунай, где во время операции силовиков 26 апреля прогремели три взрыва.

21 апреля, в день празднования католической Паски, на Шри-Ланке произошла серия взрывов. В частности, бомбы были заложены в трех церквях и трех отелях, взрывные устройства также сработали в жилом комплексе в пригороде Коломбо и на западе острова.

По данным властей Шри-Ланки, в результате атак погибли по меньшей мере 350 человек, еще 500 пострадали. Спустя два дня после серии взрывов ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Портал Adaderana сообщал, что в ходе спецоперации 26 апреля в доме предполагаемых террористов были найдены флаги и одежда, связанные с ИГ, а также взрывчатое вещество, 100 тыс. железных шариков и дроны. Кроме того, ВМС Шри-Ланки задержали трех подозреваемых с взрывчаткой С-4 недалеко от железнодорожной станции в пригороде Коломбо.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перестрелка произошла в городе Калмунай в пятницу, 26 апреля. Целью силовиков были предполагаемые исламисты, готовившие пояса смертников, для ответственных за...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Ким Чен Ын уехал из России на семь часов раньше, чем планировал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика