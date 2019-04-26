Спецоперация в Шри-Ланке: полиция вступила в перестрелку с подозреваемыми, погибли 15 человек

Источник материала: Tut.by

В городе Сейнтамаруту на востоке Шри-Ланки обнаружены тела 15 человек, включая шестерых детей, передает Reuters со ссылкой на представителя военной полиции страны.



Фото: Reuters

Накануне в городе обнаружили место, где, как предполагается, изготавливались пояса смертников для участников теракта 21 апреля. Отряд спецназначения проводил спецоперацию и вступил в перестрелку.

Сколько из погибших были подозреваемыми не уточняется. Ранее местное издание News 1st писало , что в результате перестрелки погибли как минимум семь человек, включая четырех смертников.

По данным издания , тела были найдены в муниципалитете Калмунай, где во время операции силовиков 26 апреля прогремели три взрыва.

21 апреля, в день празднования католической Паски, на Шри-Ланке произошла серия взрывов . В частности, бомбы были заложены в трех церквях и трех отелях, взрывные устройства также сработали в жилом комплексе в пригороде Коломбо и на западе острова.

По данным властей Шри-Ланки, в результате атак погибли по меньшей мере 350 человек, еще 500 пострадали. Спустя два дня после серии взрывов ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Портал Adaderana сообщал, что в ходе спецоперации 26 апреля в доме предполагаемых террористов были найдены флаги и одежда, связанные с ИГ, а также взрывчатое вещество, 100 тыс. железных шариков и дроны. Кроме того, ВМС Шри-Ланки задержали трех подозреваемых с взрывчаткой С-4 недалеко от железнодорожной станции в пригороде Коломбо.