ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд в США приговорил россиянку к 18 месяцам заключения. Ее обвиняли в незаконном лоббизме

27.04.2019 07:45 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, сообщает The Washington Post. Она будет депортирована в Россию после того, как отбудет срок приговора, уточняет Reuters.


Фото: Reuters

К такому сроку 30-летнюю Бутину просил приговорить прокурор. Защита россиянки настаивала, чтобы тюремный срок составил девять месяцев, которые она уже провела в заключении. Мария Бутина попросила суд проявить снисхождение и дать ей шанс вернуться в Россию.

Адвокат Бутиной рассчитывает, что она сможет вернуться в Россию в ноябре 2019 года. Защита не собирается обжаловать приговор.

Суд признал Бутину виновной в сговоре с целью продвижения интересов России в США, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Сама Бутина признала вину только по первому пункту обвинений.

По версии прокуратуры, Мария Бутина пыталась неофициально установить связи с американскими консервативным кругами от имени России, действуя под руководством бывшего сенатора и зампреда ЦБ РФ Александра Торшина.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она будет депортирована в Россию после того, как отбудет срок приговора.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Спецоперация в Шри-Ланке: полиция вступила в перестрелку с подозреваемыми, погибли 15 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
27.04.2019
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика