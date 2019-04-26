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Суд в США приговорил россиянку к 18 месяцам заключения. Ее обвиняли в незаконном лоббизме
27.04.2019 07:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, сообщает
К такому сроку 30-летнюю Бутину просил приговорить прокурор. Защита россиянки настаивала, чтобы тюремный срок составил девять месяцев, которые она уже провела в заключении. Мария Бутина попросила суд проявить снисхождение и дать ей шанс вернуться в Россию.
Адвокат Бутиной
Суд признал Бутину виновной в сговоре с целью продвижения интересов России в США, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Сама Бутина признала вину только по первому пункту обвинений.
По версии прокуратуры, Мария Бутина
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Она будет депортирована в Россию после того, как отбудет срок приговора.
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