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Daimler не знает, откуда у Ким Чен Ына его лимузины. Продажа КНДР предметов роскоши запрещена

27.04.2019 15:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продажа КНДР предметов роскоши, к которым принадлежат и лимузины Daimler, запрещена санкциями ООН. У Ким Чен Ына, однако, сразу несколько бронированных лимузинов немецкого автоконцерна.


Фото: Reuters

Немецкий автоконцерн Daimler, изготавливающий бронированные лимузины, имеющиеся в распоряжении руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил, что не знает, откуда тот получил их, и не имеет никаких дел с КНДР. «Мы не имеем абсолютно никакого понятия, каким образом эти автомобили были доставлены в Северную Корею. Для Daimler корректный экспорт продукции в соответствии с законом является фундаментальным принципом ответственной предпринимательской деятельности», — заявил представитель автоконцерна в Штутгарте в ответ на запрос агентства AP в пятницу, 26 апреля.

Продажа Северной Корее предметов роскоши, включая лимузины, запрещена санкциями ООН, принятыми с целью принудить КНДР к отказу от ядерного оружия. Ким Чен Ын, однако, удивил наблюдателей своими лимузинами в ходе ряда встреч на высоком уровне, в том числе с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Два лимузина Maybach

Во время недавнего саммита во Владивостоке Кима ожидали на вокзале два лимузина — Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62. Лидер КНДР, судя по всему, использовал S600 Pullman Guard и в ходе саммитов с Трампом в Сингапуре в июне 2018-го, и в Ханое в феврале нынешнего года.

Daimler — один из лидеров в сфере производства роскошных автомобилей представительского класса. Он поставляет свою продукцию почти во все государства и имеет заводы в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Африке. КНДР, однако, не значится в списке официальных клиентов Daimler.

 
 
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Продажа КНДР предметов роскоши, к которым принадлежат и лимузины Daimler, запрещена санкциями ООН. У Ким Чен Ына, однако, сразу несколько бронированных лимузинов...
 
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