Путин: без транзита газа из России у Украины не будет и «реверса»

Источник материала: Tut.by

Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и его виртуальный реверс, при том, что прямые поставки и вовсе обошлись бы Киеву вдвое дешевле. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.



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Он отметил, что хотел бы понять планы Киева относительно того, будет ли в конце концов подписан новый договор на транзит газа из РФ через Украину.

«А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс — он же виртуальный <…>. Это чушь, это бред, это обман — никакого реверса реального нет», — сказал Путин. Он пояснил, что невозможно, например, утром пускать газ в аверсном режиме — транзитом в Европу, «а по ночам, как тать в ночи, переворачивать в реверсивный режим — это технологически невозможно просто». «Поэтому, что происходит: идет газ в Европу, ответвления от транзитных газовых труб идут на всю территорию Украины, газ берется [Киевом] в обычном режиме и потом по бумагам пишется, что это реверс. Частично заходят на территорию соседних стран, оттуда маленькую трубу проложили, соединили пару труб и делают вид, что гоняют эти объемы. На самом деле их нет», — рассказал Путин.

«Представьте, что транзит отсутствует. Так тогда не будет и газоснабжения Украины, — продолжил президент РФ. — Это такой серьезный вопрос, они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы».

«Ведь Украина раза в два получает дороже газ, чем могла бы получать», — сказал Путин. По его словам, ранее российская сторона говорила представителям украинской оппозиции Виктору Медведчуку и Юрию Бойко о том, что при переходе на прямые поставки цена газа для Киева будет ниже минимум на 25%. При этом президент обратил внимание, что за последние годы на Украине на 1400% выросли тарифы на тепло и примерно на 1000% на электроэнергию, реальный уровень жизни украинцев «падает катастрофически». «Это можно не учитывать что ли, можно плюнуть на это?» — заметил Путин.