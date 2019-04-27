Зеленский ответил на последние инициативы Путина

Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский посоветовал российским властям «не тратить зря время и не соблазнять граждан Украины паспортами РФ». Об этом избранный президент Украины написал на своей странице в Facebook .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» — в Ростове или Магадане, — написал Зеленский.

Он указывает, что в Украине хорошо известны те преференции, что дает российский паспорт — «право быть арестованным за мирный протест, не иметь свободных выборов и право вообще забыть о правах и свободах человека». Поэтому, по его словам, вряд ли найдется много украинцев, которые захотят получить этот документ.

— Украинцы — это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем — всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу.

Зеленский советует не говорить с его страной и ее жителями на языке угроз и давления: «Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса».

Он подчеркивает, что готов к переговорам и ждет аналогичных шагов от России.

— Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова. Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять.

Зеленский также напоминает, что есть высший Суд перед которым отвечать придется всем, в том числе и чиновникам.

24 апреля Владимир Путин подписал указ о предоставлении в упрощенном порядке гражданства РФ жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР . Позже он заявил , что не исключает упрощение получения российского паспорта для всех украинцев.