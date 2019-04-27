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Песков пошутил про сон президента РФ
27.04.2019 21:42 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Владимир Путин не нуждается в сне, так как постоянно работает. Об этом пошутил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Журналисты поинтересовались, когда президент успевает спать при таком насыщенном графике: в течение нескольких дней Путин побывал в Чите, затем провел во Владивостоке переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и направился в Китай, где в том числе встретился с главой КНР Си Цзиньпином.
«Он же Путин, он не спит, он работает», — с улыбкой ответил Песков.
В рамках разговора с журналистами пресс-секретарь также анонсировал ежегодную «Прямую линию» президента, во время которой он общается с гражданами. По словам Пескова, мероприятие состоится летом. Деталей он не уточнил.
Сам же Путин сегодня рассказал, что в последние дни из-за напряженного графика спал по шесть часов в сутки, однако ему этого вполне хватает.
«Засыпал и спал по 5,5−6 часов», — ответил на вопрос журналистов президент на пресс-конференции по итогам визита в Китай. «Нормально, высыпаюсь», — добавил он.
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«Он же Путин, он не спит, он работает», - сказал Песков.
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