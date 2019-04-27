ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мадуро заявил об отсутствии планов вернуться в «министерство колоний США»

28.04.2019 09:02 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент Венесуэлы Николас Мажуро заявил, что его страна никогда не вернется в Организацию американских государств (ОАГ). Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Мы демонстрируем морально и с достоинством, что Венесуэла не является и не будет колонией какой-либо империи. Мы ушли из ОАГ и никогда не вернемся», — сказал он.

Мадуро также назвал организацию «министерством колоний США». Он отметил, что Венесуэла таким образом освободилась от неуважения к демократическим принципам и международному праву.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал, что страна вышла из ОАГ. Он заявил, что США использовали эту организацию для осуществления госпереворота в Венесуэле.

Организацию создали в 1948 году. В нее входят США, Бразилия, Аргентина и многие другие страны Северной и Южной Америки.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал, что страна вышла из ОАГ. Он заявил, что США использовали эту организацию для осуществления госпереворота в...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Зеленский ответил на последние инициативы Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
28.04.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мокасины мужские замшевые черные в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика