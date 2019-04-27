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В Кремле заявили о готовности России договариваться о ядерном разоружении

28.04.2019 16:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа, который призвал Москву и Пекин отказаться от ядерных вооружений и отметил, что Штаты и сами хотели бы это сделать.


Фото: Flickr / John von Sydney

«Во-первых, надо выполнять то, что еще осталось (действующие договоренности. — РБК)», — отреагировал на это Ушаков (цитата по «РИА Новости»). Такую точку зрения он выразил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

К новым договоренностям в этой сфере, отметил представитель Кремля, Россия тоже готова. «Но для этого нужны серьезные переговоры, к которым пока еще никто не преступал, к сожалению», — подчеркнул он.

О желании избавиться от ядерных вооружений Трамп заявил 26 апреля. «Мы все должны [это сделать]. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», — отмечал американский лидер.

За несколько часов до этого The Washington Post и CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщили, что власти США готовят проект нового трехстороннего ядерного соглашения, участниками которого должны стать Вашингтон, Москва и Пекин. Подобная сделка, поясняли собеседники газеты и телеканала, позволила бы Соединенным Штатам ограничить не регулируемые никакими договорами российские ядерные вооружения, а также убедить Китай присоединиться к пакту и впервые проверить его возможности.

Кроме того, в Вашингтоне, говорили источники CNN, готовят соглашение, которое должно прийти на смену договору между США и Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ, также известный как новый СНВ и СНВ-3). Его действие должно истечь в 2021 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позже идею Трампа об отказе от ядерного оружия, заявил, что «инициативы в плане сокращения ядерных потенциалов, конечно, приветствуются». «Но в данном случае трудно воспринимать какие-то общие слова. Намерения благие, но хорошо бы знать детали, что имеет в виду президент Трамп, были ли какие-то предварительные контакты на этот счет», — отмечал представитель Кремля.

С российскими экспертами американские специалисты, по данным Пескова, на эту тему не говорили.

 
 
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Но для этого, уверен помощник Путина, нужны «серьезные переговоры», а к ним еще никто не приступал.
 
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