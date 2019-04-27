Российский телеканал НТВ анонсировал показ шоу с ведущим Владимиром Зеленским

Источник материала: Tut.by

Российская телекомпания НТВ на своем сайте анонсировала показ с 3 мая шоу «Магия». В проморолике указывается, что его ведущими являются избранный президент Украины Владимир Зеленский, а также Татьяна Лазарева.

По сценарию участники программы — звезды российского шоу-бизнеса — показывают различные фокусы, получая мастер-классы от известных иллюзионистов.

«Зеленский всегда знал толк в фокусах», — говорится в анонсе передачи.

Как сообщает « Коммерсантъ », программа была записана еще в 2011 году для телеканала «Россия 1», но в эфир так и не вышла. Программу создавала компания «ВайТ Медиа», которая делала программы для телеканалов нескольких стран Восточной Европы.

До 2014 года Зеленский неоднократно работал для программ, созданных для российского телевидения. В частности, он был соведущим программ «Фактор А» (вместе с Филиппом Киркоровым), «Рассмеши комика» (с Максимом Галкиным).

Напомним, Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине, состоявшемся 21 апреля. Шоумен набрал 73,22% голосов избирателей. Его оппонент, действующий президент Петр Порошенко, получил 24,45% голосов.