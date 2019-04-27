Связанный с коррупцией в окружении Порошенко «Укроборонпром» ликвидируют

Источник материала: Tut.by

Вместо госконцерна «Укроборонпром» будет создан другой орган с расширенными полномочиями. Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил в эфире 5-го канала, сообщили в пресс-службе СНБО.



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По его словам, принятие законопроекта о реформировании ГК «Укроборонпром» будет способствовать уменьшению коррупционных рисков в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Кривонос напомнил, что недавно состоялось заседание круглого стола под председательством секретаря СНБО Александра Турчинова при участии народных депутатов и специалистов оборонного сектора, во время которого был обсужден законопроект, предусматривающий лишение «Укроборонпрома» несвойственных ему функций государственного управления.

Кривонос напомнил, что «Укроборонпром» был создан по инициативе экс-президента Виктора Януковича «для простого контроля за всеми финансовыми потоками, которые шли через предприятия ОПК». Поэтому, по словам заместителя секретаря СНБО, цель внесенного на рассмотрение парламента законопроекта — «уничтожение старой системы управления в «Укроборонпроме» в то же время сами предприятия, которые способны эффективно и прозрачно работать, — останутся.

По его словам, взамен будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна. «Согласно новому законопроекту, будет ликвидировано очень большое количество существующих фирм «прокладок», — подчеркнул заместитель секретаря СНБО, добавив, что законопроект предусматривает также повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

Скандал вокруг «Укроборонпрома» разгорелся после того, как Игоря Гладковского, сына соратника украинского президента Петра Порошенко и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского, обвинили в участии в «миллионных» хищениях в ОПК Украины. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко затем рассказал, что коррупционная схема хищений в «Укроборонпроме» заключалась в получении необходимых для победы в тендере справок в Государственной фискальной службе Украины, Службе безопасности Украины (СБУ) и Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).