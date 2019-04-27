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В США умер автор программы уничтожения ядерного оружия в бывшем СССР

28.04.2019 21:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В американском штате Вирджиния умер Ричард Лугар — автор принятого в 1990-е годы закона, позволившего за деньги США уничтожать ядерное оружие в республиках бывшего СССР.


Фото: CNN Newsource

О смерти Лугара сообщил названный его именем неправительственный фонд, указывает агентство Reuters. Бывший сенатор от штата Индиана умер в медицинском центре после продолжительной болезни. Ему было 87 лет.

Лугар в 1977−2012 годах представлял штат Индиана в сенате. Долгое время он руководил комитетом по внешней политике. У сенатора были консервативные взгляды на внутреннюю политику США, однако при рассмотрении сложных вопросов он был готов находить компромиссы с политическими оппонентами.

Главным достижением Лугара считается принятый в 1991 году законопроект (совместно с сенатором от Демократической партии Сэмом Нанном), согласно которому США должны были финансировать уничтожение запасов ядерного, химического и биологического оружия в республиках бывшего СССР. Как указывает Reuters, в результате на деньги Вашингтона удалось дезактивировать порядка 7600 боеголовок, уничтожить 2300 ракет. Лугар считал, что такая мера необходима, чтобы оружие массового уничтожения в условиях распада Советского Союза не попало в руки экстремистов.

Помимо этого в 1980-е годы Лугар активно выступал против помощи США диктаторским режимам в разных странах мира. Он голосовал за введение экономических санкций против режима апартеида в ЮАР, за отказ от поддержки филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса. В 2007 году сенатор активно критиковал президента Джорджа Буша-младшего за его методы ведения войны в Ираке.

После того как в 2012 году Лугар в возрасте 80 лет впервые за 36 лет проиграл выборы, он сосредоточился на работе своего фонда, целью которого являются нераспространение ядерного оружия, помощь нуждающимся странам, поставки продовольствия в беднейшие государства.

 
 
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Бывший сенатор от штата Индиана умер в медицинском центре после продолжительной болезни. Ему было 87 лет.
 
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