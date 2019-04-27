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Девять человек претендуют на пост президента Казахстана
28.04.2019 21:24 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в воскресенье завершила прием заявлений от желающих побороться за пост президента Казахстана.
Всего в ЦИК на участие в выборах подали заявления 9 претендентов.
«Сегодня в 18 часов по местному времени закончилось выдвижение кандидатов в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента, назначенных на 9 июня 2019 года», — сказал зампредседателя Центризбиркома Константин Петров на заседании в воскресенье.
Этап выдвижения проходил с 10 по 28 апреля согласно календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента Республики Казахстан.
«Таким образом, подводя итог этапа выдвижения, установленные законодательством документы в Центральную избирательную комиссию представили 9 республиканских объединений, в том числе 4 политические партии», — добавил К.Петров.
В числе баллотирующихся — от партии «Нур Отан» действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, в списке ЦИК: претендент на пост главы государства от республиканского общественного объединения «Улы Дала Кырандары» (Орлы Великой степи) писатель Садыбек Тугел; от федерации профсоюзов Казахстана экс-депутат, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов; от партии «Ак жол» -депутат мажилиса парламента Дания Еспаева; от партии «Ауыл» председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков; от Коммунистической народной партии Казахстана мажилисмен Жамбыл Ахметбеков; от общественного объединения «Халык демографиясы» (Народная демография) общественный деятель Жуматай Алиев; от республиканского объединения юридических лиц «Союз строителей Казахстана» предприниматель, бывший депутат мажилиса парламента Казахстана Талгат Ергалиев; от общественного объединения «Национал-патриотическое движение «Улт тагдыры» (Судьба нации) политический и общественный деятель, журналист Амиржан Косанов.
Принимать заявления от желающих побороться за пост президента Казахстана Центризбирком начал 10 апреля.
За весь этап выдвижения в Центризбирком поступило 12 обращений о выдвижении кандидатов в президенты от ненадлежащих субъектов выдвижения.
«Касательно выдвижения кандидатов в президенты от ненадлежащих субъектов, поступило 10 заявлений от граждан о самовыдвижении, а также заявления от группы граждан и одного областного общественного фонда по выдвижению кандидата в президенты. Конституция при этом не предусматривает институт самовыдвижения в кандидаты в президенты», — пояснил зампредседателя Центризбиркома.
Регистрация кандидатов в президенты продолжается, она будет завершена 11 мая.
Для регистрации кандидатом в президенты каждый претендент должен собрать в свою поддержку минимум 118 тыс. 140 подписей избирателей в равной мере представляющих не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицы.
Кандидат в президенты должен внести на счет Центризбиркома избирательный взнос в сумме 2 млн 125 тыс. тенге (380,89/$ 1).
Кроме того, в соответствии с законодательством, кандидату и его супруге/супругу необходимо до регистрации представить в налоговые органы по месту жительства декларации о доходах и об имуществе по состоянию на 1 апреля 2019 года.
11 мая начнется предвыборная агитация кандидатов в президенты, которая завершится в 24 часа 7 июня.
В предшествующий голосованию день и в день голосования агитация прекращается.
Согласно Конституции, президент страны избирается совершеннолетними гражданами Казахстана на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
Президентом может быть избран гражданин Казахстана по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком и проживающий в республике последние 15 лет.
Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года.
19 марта этого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке со своего поста. Полномочия президента республики перешли к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
В начале апреля на 9 июня были назначены внеочередные выборы главы государства. Позже Назарбаев предложил выдвинуть на них кандидатуру Токаева.
Предыдущие, также внеочередные выборы президента Казахстана состоялись в апреле 2015 года. Тогда победу одержал Назарбаев, тем самым сохранив за собой пост главы государства. Срок его полномочий истекал в апреле 2020 года.
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Для регистрации кандидатом в президенты каждый претендент должен собрать в свою поддержку минимум 118 тыс. 140 подписей избирателей в равной мере представляющих не...
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