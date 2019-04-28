Умер создатель Ил-76 и Ил-96

«К большому сожалению, сегодня умер знаменитый авиаконструктор, создатель таких самолетов, как Ил-76 и Ил-96 Генрих Васильевич Новожилов», — сказал собеседник агентства.
Генрих Васильевич Новожилов родился 27 октября 1925 года в Москве в семье военных.
Академик Академии наук (АН) СССР, затем РАН (избран в 1984 г.). Доктор технических наук (1975), профессор. Как инженер-конструктор участвовал в создании пассажирского самолета Ил-14, штурмовика Ил-40, реактивного бомбардировщика Ил-46. Был ведущим инженером по разработке бомбардировщика Ил-54.