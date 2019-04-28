Умер создатель Ил-76 и Ил-96

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Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.



Фото: ilyushin.org

«К большому сожалению, сегодня умер знаменитый авиаконструктор, создатель таких самолетов, как Ил-76 и Ил-96 Генрих Васильевич Новожилов», — сказал собеседник агентства. Генрих Васильевич Новожилов родился 27 октября 1925 года в Москве в семье военных. Академик Академии наук (АН) СССР, затем РАН (избран в 1984 г.). Доктор технических наук (1975), профессор. Как инженер-конструктор участвовал в создании пассажирского самолета Ил-14, штурмовика Ил-40, реактивного бомбардировщика Ил-46. Был ведущим инженером по разработке бомбардировщика Ил-54.

С 1964 года занимал должность главного конструктора и первого заместителя генерального конструктора Сергея Ильюшина. Работал над проектом по созданию и запуску в серийное производство дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-62. В июле 1970 года по рекомендации

Сергея Ильюшина, ушедшего на пенсию по состоянию здоровья, Генрих Новожилов был назначен Советом министров СССР генеральным конструктором, ответственным руководителем предприятия.

Под руководством Генриха Новожилова был создан самый распространенный самолет военно-транспортной и гражданской авиации Ил-76. Впоследствии на его базе спроектированы военно-транспортные самолеты Ил-76МФ и Ил-76МД; Ил-76К, предназначенный для тренировок космонавтов в условиях кратковременной невесомости; летающий госпиталь Ил-76МД «Скальпель» и др. Авиаконструктор руководил работами по первому отечественному широкофюзеляжному пассажирскому самолету Ил-86 и военной модификации на его основе Ил-80 (летающий командный пункт), широкофюзеляжному дальнемагистральному Ил-96−300, специальная версия которого обслуживает президента РФ Владимира Путина. При участии Новожилова были созданы Ил-96МО (опытный самолет с американскими двигателями и оборудованием) и Ил-96Т (грузовой), Ил-103 (легкий многоцелевой), Ил-114, Ил-114−100.

Был одним из инициаторов проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС) в подмосковном г. Жуковском. В 1992 г. авиаконструктор со своим предприятием участвовал в первой российской выставке «Мосаэрошоу», с которой и ведет историю МАКС.