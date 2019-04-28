Социалисты лидируют на выборах в Испании

Источник материала: Tut.by

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) председателя правительства Педро Санчеса лидирует на досрочных всеобщих выборах после обработки 90,56% протоколов. Об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел королевства.

По его данным, ИСРП получает 122 кресла в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Консервативной Народной партии (НП) достается 65 мест. Центристская партия «Граждане» получает 57 кресел, левая коалиция «Объединившись, мы можем» — 42, крайне правая «Вокс» — 24. Явка на выборах превысила 75%, что больше показателя предыдущих выборов 2016 года с 66,48%.

По итогам волеизъявления трехлетней давности ИСРП получила 85 мандатов в Конгрессе депутатов, НП — 137. Центристы довольствовались 32 креслами, «Объединившись, мы можем» — 67. «Вокс» ранее не была представлена в нижней палате парламента Испании.

Голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) состоялось в воскресенье в Испании. По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов, а также 208 сенаторов (верхняя палата).

Всеобщие выборы должны были состояться в Испании в 2020 году. Тем не менее из-за того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета на текущий год, премьер-министр Педро Санчес решил объявить о проведении внеочередных выборов.

Таким образом, данное волеизъявление станет уже третьим за последние несколько лет.