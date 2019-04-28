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Власти Сингапура введут ограничения в интернете

29.04.2019 06:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство Сингапура введет ограничения для пользователей интернета, чтобы защитить свободу высказываний и предупредить распространение фальшивой информации еще до того, как она сможет нанести серьезный ущерб обществу. Об этом заявил в интервью, опубликованном в понедельник в местной прессе и показанном по телевидению, премьер-министр республики Ли Сянь Лун.


Фото: Flickr / achresis khora

Интервью вышло в преддверии начала рассмотрения в этот же день в парламенте страны законопроекта «О защите от распространения в интернете фейковой информации и манипуляций».

«Мы должны установить соответствующие ограничения, которые защитят свободу слова, позволят людям обмениваться информацией, собственным мнением в правовом поле», — приводит высказывания премьера газета The Straits Times.

При этом он подчеркнул, что «не существует общества, где была бы абсолютная, неконтролируемая свобода слова». «И США, и страны Европы, в частности, Германия, также борются с проблемой распространения фальшивой информации», — сказал Ли Сянь Лун.

Глава правительства не исключил также вмешательства других государств во внутриполитические процессы Сингапура. «Я не знаю, кто именно может это сделать, но мы являемся очень открытой страной. Поэтому необходимо заранее готовиться [к возможному вмешательству]», — указал премьер.

Он также рассказал, что, согласно проведенному недавно опросу общественного мнения, примерно 80% жителей выразили уверенность в способности распознать фейковую информацию. Однако проведенный эксперимент показал, что лишь 10% из них смогли это сделать.

Законопроект и критика

Правительство Сингапура 1 апреля внесло на рассмотрение парламента законопроект, в котором установлено уголовное наказание, а также крупный штраф за распространение фальшивой информации. Установленный законопроектом размер штрафа достигает 1 млн сингапурских долларов ($ 738 тыс.), а срок тюремного заключения — 10 лет. Власти также намерены обязать все интернет-платформы удалять информацию, которую государственные органы Сингапура сочтут фальшивой.

Представители организации Human Rights Watch призвали власти Сингапура отказаться от принятия нового закона, который, по их мнению, носит слишком обширный характер и угрожает свободе высказывания по всему миру. Правозащитники также раскритиковали отсутствие в законопроекте определений того, каким образом и на основании каких параметров власти будут определять достоверность информации.

Директор по политике Facebook Саймон Мильнер также выразил обеспокоенность тем фактом, что государственные органы получат право вынуждать компании удалять контент, который, по их мнению, является ложным. По его словам, одной из приоритетных задач компании является предоставление пользователям свободы слова, при этом Facebook несет ответственность за распространение информации.

Управляющий директор «Азиатской интернет-коалиции» Джэф Пэйн назвал документ самым масштабным по степени ограничений на сегодняшний день, добавив, что он создает значительные риски для свободы слова и может иметь серьезные последствия не только для Сингапура, но и для всего мира.

 
 
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Премьер-министр республики Ли Сянь Лун подчеркнул, что не существует общества, где была бы абсолютная, неконтролируемая свобода слова.
 
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