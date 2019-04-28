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Арестованные лидеры сепаратистов Каталонии прошли в испанский парламент
29.04.2019 07:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На досрочных парламентских выборах в Испании добились победы участвовавшие в них пять арестованных лидеров движения за независимость Каталонии. Получил депутатский мандат и бывший заместитель главы Каталонии Ориэл Жункерас, сообщается в понедельник, 29 апреля, на сайте партии «Левые республиканцы Каталонии» (ERC), от которой он выдвигался в Конгресс депутатов — нижнюю палату испанского парламента.
Помимо Жункераса, депутатский мандат в Сенат — верхнюю палату испанского парламента получил бывший министр иностранных дел Каталонии Рауль Ромева, также выдвигавшийся от ERC.
Кроме того, депутатские мандаты получили Жорди Турулл, Жорди Санчес и и Жозеп Рулл, выдвигавшиеся от сепаратистского блока «Вместе за Каталонию», возглавляемого экс-главой Каталонии Карлесом Пучдемоном.
Обвинения против каталонских сепаратистов
В Мадриде Жункерас и другие лидеры каталонских сепаратистов обвиняются в организации нелегального
На состоявшихся 28 апреля в Испании парламентских выборах, согласно предварительным данным, больше всего голосов набрала правившая ранее Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), получив 123 из 350 депутатских мест в парламенте. Это, однако, недостаточно, чтобы лидер социалистов Педро Санчес, главный кандидат в премьер-министры Испании, мог сформировать правительство без создания партийной коалиции.
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На досрочных парламентских выборах в Испании добились победы участвовавшие в них пять арестованных лидеров движения за независимость Каталонии.
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