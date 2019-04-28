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Во Франции предотвращен теракт «экстремальной жестокости»

29.04.2019 19:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четверо мужчин были задержаны в Париже при подготовке к теракту, который должен был быть направлен против правоохранительных органов, сообщает агентство AFP в понедельник, 29 апреля. По данным следствия, полиции удалось предотвратить атаку незадолго до ее проведения. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер сообщает в этой связи о готовящемся теракте «экстремальной жестокости».

Один из задержанных — уже известный полиции 17-летний житель Франции — в 15-летнем возрасте пытался отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке «Исламское государство». Остальные задержанные также были ранее осуждены за различные правонарушения.

В ноябре 2015 года девять террористов во Франции застрелили 130 и ранили более 350 человек. Ответственность за произошедшее впоследствии взяло на себя «Исламское государство». Парижский теракт стал самым крупным из когда-либо совершенных во Франции. В январе этого года в Бельгии был задержан мужчина, снабдивший террористов автоматами Калашникова.

 
 
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Четверо мужчин были задержаны в Париже накануне совершения ими теракта. Один из задержанных несколько лет назад 15-летним пытался примкнуть к «Исламскому...
 
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