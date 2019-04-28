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Главарь «Исламского государства» впервые за пять лет появился на видео

29.04.2019 20:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Террористическая группировка «Исламское государство» распространила видеозапись со своим лидером Абу-Бакром аль-Багдади. Как уточняет Associated Press, он появился перед камерой впервые с 2014 года.


На видео аль-Багдади с другими террористами говорит о битве за сирийский город Багуз.

Багуз — последний город в Сирии, находившийся под контролем «Исламского государства». В конце марта после полуторамесячных боев отрядам сирийской оппозиции, действовавшим при поддержке стран Запада, удалось полностью очистить город от террористов.

 
 
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Террористическая группировка «Исламское государство» распространила видеозапись со своим лидером Абу-Бакром аль-Багдади.
 
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