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В отставку подал назначавший Роберта Мюллера прокурор

30.04.2019 06:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн подал прошение об отставке президенту Дональду Трампу. Именно этот чиновник предложил кандидатуру Роберта Мюллера для расследования вмешательства России в выборы.


Род Розенштейн. Фото: Reuters

В письме Трампу Розенштейн сообщил, что покидает свой пост 11 мая. Он поблагодарил президента за возможность послужить стране. «Я благодарен вам за шутки в наших личных беседах, за ваше обещание в инаугурационной речи защищать патриотизм, единство, безопасность и процветание граждан», — написал Розенстайн в послании, с которым ознакомилось издание The Wall Street Journal.

Заместитель главного прокурора также подчеркнул, что за время его работы преступность в стране снизилась, а иммиграционное законодательство было ужесточено, что соответствовало предвыборным обещаниям Трампа.

Также Розенштейн подчеркнул, что никогда не вставал на сторону одной из партий, придерживаясь всегда принципа нейтралитета.

В письме при этом ничего не говорилось про деятельность комиссии Роберта Мюллера по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США. Между тем именно Розенштейн предложил кандидатуру Мюллера на пост руководителя комиссии, что изначально вызвало недовольство Трампа и его ближайших соратников.

При этом WSJ указывает, что заместителю генерального прокурора удалось наладить отношения с Трампом.

По данным издания, Розенштейн давно запланировал уйти со своего поста, но дожидался окончательного отчета комиссии Мюллера по просьбе своего непосредственного руководителя Уильяма Барра.

Доклад комиссии Мюллера показал, что Россия вмешивалась в американские выборы через социальные сети, однако избирательный штаб Трампа не был связан с Москвой.

 
 
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Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн подал прошение об отставке президенту Дональду Трампу. Именно этот чиновник предложил кандидатуру Роберта...
 
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