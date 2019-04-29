Помпео заявил о вмешательстве России в американские выборы с 1974 года

Источник материала: Tut.by

Москва вмешивалась в американские выборы не только в 2016 году, но и в 1974-м, и в 1980-х, заявил госсекретарь США. О российской угрозе таким кампаниям «в течение длительного периода времени» рассказывается в книгах, добавил он.



Майкл Помпео. Фото: Reuters

Москва представляла угрозу американским выборам не только в 2016 году, заявил в комментарии The Hill на мероприятии в Совете по международным отношениям госсекретарь США Майк Помпео. Подобная угроза, добавил он, была и в 1974 году, и, как ожидается, будет существовать на протяжении десятилетий.

Конечно, заверил Помпео, русские продолжают представлять угрозу выборам в США. Однако тезис о том, что подобная опасность является новой или в 2016 году она была более серьезной, американский госсекретарь опроверг (об этом говорится в докладе спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера).

«Само собой разумеется, что они [русские] представляли угрозу нашим выборам в 1974 году, они вмешивались в наши выборы в 1980-х годах», — рассказал глава внешнеполитического ведомства, заметив, что в книгах рассказывается о российской угрозе «в течение длительного периода времени». О каких именно книгах идет речь, Помпео не уточнил.

Тот факт, что Вашингтон оказался шокирован тем, что Россия, а до нее Советский Союз «не заботится» о делах американцев, показался дипломату ошеломляющим. «Мы должны ожидать, что в 2050 году русские все еще будут этим [вмешательством в выборы] заниматься», — добавил глава ведомства.

Угроза выборам США в будущем, по словам Помпео, может прийти не только от России, но и со стороны Китая, Ирана и негосударственных субъектов, чьи кибервозможности могут мешать не только американским выборам, но и функционированию инфраструктуры США, включая финансовую систему и телекоммуникации, заметил госсекретарь.

Расследование дела о вмешательстве в американские выборы 2016 года ведется в США с середины 2017 года. Им занимается команда спецпрокурора Роберта Мюллера. В марте он передал посвященный этому доклад властям США. Согласно части этого документа, которая оказалась в открытом доступе, Мюллер пришел к выводу: в выборы Россия действительно вмешивалась. Однако доказать сговор команды Трампа с российскими спецслужбами команде спецпрокурора не удалось. В Москве эти обвинения неоднократно опровергали.

В ноябре 1974 года в США состоялись выборы в конгресс. По их итогам республиканцы потеряли места и в сенате, и в палате представителей. Выборы состоялись спустя три месяца после того, как на пост президента США после отставки Ричарда Никсона был назначен Джеральд Форд. Он стал первым и на данный момент единственным американским лидером, который никогда не был всенародно избран на пост главы государства.