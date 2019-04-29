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Зарубежные лидеры не приедут в Москву на День Победы

30.04.2019 08:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве не ожидают, что главы иностранных государств примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы 9 мая 2019 года. Об этом сообщила в понедельник, 29 апреля, пресс-служба Кремля информационному агентству РИА «Новости».


«Нет», — сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина — Дмитрий Песков, отвечая на вопрос агентства о том, ожидается ли 9 мая приезд зарубежных лидеров в Россию. Ранее он заявлял, что Кремль никого из заграничных лидеров специально не приглашал на празднование Дня Победы.

После присоединения Россией украинского полуострова Крым в 2014 году число глав государств, присутствующих на Параде Победы в Москве заметно снизилось. Если на праздновании 70-летия Дня Победы 9 мая 2015 года на Красной Площади присутствовали 30 зарубежных лидеров, то в 2016 в Москву приехал только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В 2017 году Россию в День Победы посетил лишь президент Молдовы Игорь Додон. В 2018 году на торжествах 9 мая присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

 
 
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После присоединения Россией украинского полуострова Крым в 2014 году число глав государств, присутствующих на Параде Победы в Москве заметно снизилось.
 
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