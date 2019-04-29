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Норвежские рыбаки заметили белуху: на ней была камера и надпись «Оборудование Санкт-Петербург»

30.04.2019 08:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Норвегии рыбаки увидели белуху с закрепленной камерой GoPro. Мужчины вызвали сотрудников Департамента рыболовства страны, которые решили снять с животного устройство. На креплении было написано «Оборудование Санкт-Петербург». Белуха уплыла, а ученые гадают, откуда на ней могла появиться камера. Исследователи из университета Тромсё допускают, что белуху мог использовать Военно-морской флот России.

 
 
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МВФ России? Ученые? Любители? В Норвегии гадают, кто установил камеру на кита, которого заметили в океане
 
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