Норвежские рыбаки заметили белуху: на ней была камера и надпись «Оборудование Санкт-Петербург»

Источник материала: Tut.by

В Норвегии рыбаки увидели белуху с закрепленной камерой GoPro. Мужчины вызвали сотрудников Департамента рыболовства страны, которые решили снять с животного устройство. На креплении было написано «Оборудование Санкт-Петербург». Белуха уплыла, а ученые гадают, откуда на ней могла появиться камера. Исследователи из университета Тромсё допускают, что белуху мог использовать Военно-морской флот России.