|
Норвежские рыбаки заметили белуху: на ней была камера и надпись «Оборудование Санкт-Петербург»
30.04.2019 08:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Норвегии рыбаки увидели белуху с закрепленной камерой GoPro. Мужчины вызвали сотрудников Департамента рыболовства страны, которые решили снять с животного устройство. На креплении было написано «Оборудование Санкт-Петербург». Белуха уплыла, а ученые гадают, откуда на ней могла появиться камера. Исследователи из университета Тромсё допускают, что белуху мог использовать Военно-морской флот России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВФ России? Ученые? Любители? В Норвегии гадают, кто установил камеру на кита, которого заметили в океане
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)