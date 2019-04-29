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«Соперничество на выборах осталось в прошлом». Порошенко договорился встретиться с Зеленским
30.04.2019 20:08 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному главе государства Владимиру Зеленскому и поздравил его с оглашением официальных результатов выборов. Стороны договорились встретиться, об этом
«Как действующий глава государства позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его. Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины. Таким образом Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан России», — заявил Порошенко.
По его мнению, санкции против РФ должны быть усилены. Порошенко пообещал посвятить последние недели своих полномочий именно этому вопросу.
«Но продолжить и завершить решение этой проблемы — это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия. Соперничество на выборах осталось в прошлом», — отметил он.
По словам Порошенко, они договорились с Зеленским встретиться в ближайшее время.
30 апреля ЦИК Украины
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Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному главе государства Владимиру Зеленскому и поздравил его с оглашением официальных результатов...
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