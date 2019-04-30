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В Каракасе бронированный автомобиль наехал на толпу протестующих

30.04.2019 22:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Венесуэле 30 апреля проходят акции протеста. Между участниками акций, которые поддерживают провозгласившего себя лидером страны Хуана Гуайдо, и правительственными силами происходят столкновения. СМИ опубликовали кадры наезда бронированного автомобиля на протестующих.

Видео опубликовали многие СМИ, в том числе Fox News и BBC. На кадрах видно, как бронированный автомобиль наезжает на людей, после чего к пострадавшим сбегаются люди.

Видео: La Nación Costa Rica

Публикуются и общие виды протестов. Ранее сообщалось, что во время столкновений были слышны выстрелы, а власти применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Сообщается о почти трех десятках пострадавших во время протестов.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что начинается финальная фаза операции «Свобода» против президента Николаса Мадуро. Гуайдо утверждал, что его поддержали некоторые военные, однако Мадуро опроверг эту информацию.

После того, как Гуайдо призвал выйти на улицы недовольных нынешней властью, в стране заблокировали социальные сети, пишет РБК.

 
 
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В Венесуэле 30 апреля проходят акции протеста. Между участниками акций, поддерживающими провозгласившего себя лидером страны Хуана Гуайдо, и правительственными...
 
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