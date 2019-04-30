|
Зеленский ищет себе пресс-секретаря через соцсети
01.05.2019 01:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После оглашения ЦИК Украины окончательных итогов выборов президента Украины Владимир Зеленский в
Зеленский напомнил, что 230 лет назад состоялась инаугурация Джорджа Вашингтона, первого президента США. «Я не сравниваю себя с этим великим деятелем — пока еще рано. Но если вы не против, я его процитирую: „Трудись, чтоб в твоей душе не погасли эти крохотные искры небесного огня, что зовутся совестью“. Вот это я вам, украинцы, обещаю всем», — заявил Зеленский.
Избранный президент Украины также объявил о начале конкурса на должность его спикера. По его словам, кандидат на эту позицию должен знать как минимум три языка — украинский, английский и русский, обладать опытом работы в сфере журналистики или в публичной сфере и быть готовым к работе 24 часа семь дней в неделю.
Резюме Зеленский предложил высылать на электронную почту, адрес которой опубликован на его странице в Facebook.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резюме Зеленский предложил высылать на электронную почту, адрес которой опубликован на его странице в Facebook.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)