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Зеленский ищет себе пресс-секретаря через соцсети

01.05.2019 01:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После оглашения ЦИК Украины окончательных итогов выборов президента Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем аккаунте в Facebook, поблагодарил избирателей за то, что они его поддержали. Также он процитировал Джорджа Вашингтона и объявил о конкурсе на должность своего пресс-секретаря.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Зеленский напомнил, что 230 лет назад состоялась инаугурация Джорджа Вашингтона, первого президента США. «Я не сравниваю себя с этим великим деятелем — пока еще рано. Но если вы не против, я его процитирую: „Трудись, чтоб в твоей душе не погасли эти крохотные искры небесного огня, что зовутся совестью“. Вот это я вам, украинцы, обещаю всем», — заявил Зеленский.

Избранный президент Украины также объявил о начале конкурса на должность его спикера. По его словам, кандидат на эту позицию должен знать как минимум три языка — украинский, английский и русский, обладать опытом работы в сфере журналистики или в публичной сфере и быть готовым к работе 24 часа семь дней в неделю.

Резюме Зеленский предложил высылать на электронную почту, адрес которой опубликован на его странице в Facebook.

 
 
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Резюме Зеленский предложил высылать на электронную почту, адрес которой опубликован на его странице в Facebook.
 
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