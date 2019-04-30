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Торнадо засняли в Румынии
01.05.2019 01:42 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В румынском населенном пункте Дражна, расположенном в уезде Кэлэраш, прошел мощный торнадо. Очевидцы засняли явление на видео.
Из-за сильного ветра в округе разрушено около 10 домов, а также перевернулся автобус с 40 пассажирами, сообщает
Местное издание
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В румынском населенном пункте Дражна, расположенном в уезде Кэлэраш, прошел мощный торнадо. Очевидцы засняли явление на видео.
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