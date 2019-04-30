Торнадо засняли в Румынии

Источник материала: Tut.by

В румынском населенном пункте Дражна, расположенном в уезде Кэлэраш, прошел мощный торнадо. Очевидцы засняли явление на видео.

Из-за сильного ветра в округе разрушено около 10 домов, а также перевернулся автобус с 40 пассажирами, сообщает Euronews .

Местное издание evz.ro сообщает, что без электричества из-за непогоды остались многие населенные пункты. Уточняется также, что автобус перевернулся, 12 человек пострадали, некоторые отправлены в больницу. О других пострадавших аз-за ненастья не сообщается.



Фото: evz.ro