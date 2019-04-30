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Столкновения с военными, стрельба, бронеавтомобили и слезоточивый газ. Что происходит в Венесуэле

01.05.2019 00:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Венесуэле 30 апреля обострилось противостояние сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо и правительственных сил президента Николаса Мадуро. В Каракасе начались крупные столкновения протестующих с военными. Что сейчас происходит в Венесуэле — на фотографиях Reuters.


Напротив протестующих стоят бронеавтомобили правительственных сил. Каракас, 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Фото: Reuters

За спиной у участника акции горит автобус. Каракас, 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Люди снова вышли на улицы после появления в Сети обращения провозгласившего себя главой государства Гуайдо. Он опубликовал видео с базы военно-воздушных сил Ла-Карлота, где, стоя в окружении людей в форме, сообщил о поддержке военных. Рядом с Гуайдо находился также оппозиционный политик Леопольдо Лопес, который должен находиться под домашним арестом. Гуайдо сообщил, что в стране начинается финальный этап операции «Свобода» по смещению президента Николаса Мадуро, и призвал людей выйти на улицы. Мадуро опроверг переход военных на сторону оппозиции.


Хуан Гуайдо в окружении сторонников, Каракас, 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Военный на базе военно-воздушных сил Ла-Карлота, 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Протестующие у базы военно-воздушных сил Ла-Карлота. Фото: Reuters

В Каракасе происходят столкновения: люди закидывают военных камнями, те применяют водометы и слезоточивый газ, сообщалось о стрельбе. СМИ пишут о нескольких десятках пострадавших. В стране стали блокировать доступ к соцсетям.


Против протестующих используют водометы. Каракас, 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Военный бросает гранату со слезоточивым газом во время столкновений в каракасе 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Фото: Reuters

На видео попал момент, как бронеавтомобиль въезжает в толпу протестующих.


Один из бронеавтомобилей наехал на людей. Фото: Reuters

Люди несут пострадавшего после наезд бронеавтомобиля. Каракас, 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Медики помогают пострадавшему во время столкновений в Каракасе 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters

В США заявили, что считают происходящее в Венесуэле переломным моментом в смене власти в стране. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обратился к президенту Мадуро, заявив, что США рассматривают все варианты ответных действий в случае применения силы к оппозиции в Венесуэле. Белый дом также призвал Россию не вмешиваться.


Гуайдо обращается к своим сторонникам. Фото: Reuters

Протестующие прячутся за бетонной стеной. Каракас, 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters
 
 
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В Венесуэле 30 апреля обострилось противостояние сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо и правительственных сил президента Николаса Мадуро. В Каракасе...
 
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