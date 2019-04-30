Столкновения с военными, стрельба, бронеавтомобили и слезоточивый газ. Что происходит в Венесуэле

Источник материала: Tut.by

В Венесуэле 30 апреля обострилось противостояние сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо и правительственных сил президента Николаса Мадуро. В Каракасе начались крупные столкновения протестующих с военными. Что сейчас происходит в Венесуэле — на фотографиях Reuters .



Напротив протестующих стоят бронеавтомобили правительственных сил. Каракас, 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters



Фото: Reuters



За спиной у участника акции горит автобус. Каракас, 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Люди снова вышли на улицы после появления в Сети обращения провозгласившего себя главой государства Гуайдо. Он опубликовал видео с базы военно-воздушных сил Ла-Карлота, где, стоя в окружении людей в форме, сообщил о поддержке военных. Рядом с Гуайдо находился также оппозиционный политик Леопольдо Лопес, который должен находиться под домашним арестом. Гуайдо сообщил, что в стране начинается финальный этап операции «Свобода» по смещению президента Николаса Мадуро, и призвал людей выйти на улицы. Мадуро опроверг переход военных на сторону оппозиции.



Хуан Гуайдо в окружении сторонников, Каракас, 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters



Военный на базе военно-воздушных сил Ла-Карлота, 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters



Протестующие у базы военно-воздушных сил Ла-Карлота. Фото: Reuters

В Каракасе происходят столкновения: люди закидывают военных камнями, те применяют водометы и слезоточивый газ, сообщалось о стрельбе . СМИ пишут о нескольких десятках пострадавших. В стране стали блокировать доступ к соцсетям.



Против протестующих используют водометы. Каракас, 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters



Военный бросает гранату со слезоточивым газом во время столкновений в каракасе 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters



Фото: Reuters

На видео попал момент, как бронеавтомобиль въезжает в толпу протестующих.



Один из бронеавтомобилей наехал на людей. Фото: Reuters



Люди несут пострадавшего после наезд бронеавтомобиля. Каракас, 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters



Медики помогают пострадавшему во время столкновений в Каракасе 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters

В США заявили , что считают происходящее в Венесуэле переломным моментом в смене власти в стране. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обратился к президенту Мадуро, заявив, что США рассматривают все варианты ответных действий в случае применения силы к оппозиции в Венесуэле. Белый дом также призвал Россию не вмешиваться.



Гуайдо обращается к своим сторонникам. Фото: Reuters



Протестующие прячутся за бетонной стеной. Каракас, 30 апреля 2019 года. Фото: Reuters