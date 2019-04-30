Помпео рассказал, что Мадуро был готов бежать из Венесуэлы, но его остановили русские. Мадуро не согласен

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео утверждает, что российские власти уговорили президента Венесуэлы Николаса Мадуро не покидать страну во вторник, 30 апреля. В интервью телеканалу CNN Помпео подчеркнул, что, по его мнению, Мадуро намеревался сбежать в Гавану.



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«У него [Мадуро] на взлетной полосе стоял подготовленный самолет, он был готов покинуть [Венесуэлу] сегодня (во вторник) утром, насколько мы понимаем, и русские уговорили его остаться», — сказал Помпео. Он также подчеркнул, что у властей США есть информация о том, что Мадуро готовился к тому, чтобы сбежать на Кубу.

«Он направлялся в Гавану», — подчеркнул госсекретарь США. Помпео также отметил, что власти США «уже не раз говорили, что Мадуро окружен кубинцами и поддерживается русскими в Венесуэле».

Проведение выборов

Американская администрация настаивает на мирном урегулировании внутриполитического кризиса в Венесуэле и проведении в республике досрочных выборов, добавил госсекретарь США.

«Мы призываем все стороны „на земле“ урегулировать это мирным путем, — сказал Помпео. — Должен быть политический процесс для свободных и справедливых выборов, которые должны привести к передаче всей [полноты] власти в Венесуэле». «Госдепартамент США полон решимости добиваться этого», — заверил Помпео.

В связи с этим он предостерег нынешние власти в Каракасе во главе с президентом Николасом Мадуро от применения силы в отношении оппозиции и участников акций протеста. «Мы ясно даем понять всем, что следим [за развитием событий в Венесуэле]. Мы привлечем к ответственности тех, кто прибегнет к насилию, применению насилия против венесуэльского народа. Настанет день расплаты для всех тех, кто занимается этим», — подчеркнул госсекретарь США.

Помпео отказался уточнить, при каких обстоятельствах США могут пойти на применение военной силы в отношении законного правительства Венесуэлы.

«Мы не будем говорить о том, где в точности пролегают наши „красные линии“, что станет основанием для таких наших шагов», — отметил госсекретарь США. По его словам, «США сохраняют готовность, как и во многих других районах мира, поддержать демократию и свободу, а также защитить права венесуэльцев». «Мы продолжим действовать таким образом», — добавил Помпео.

Мадуро ответил Помпео на заявление о побеге

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ответил госсекретарю США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны. Выступление Мадуро транслировалось по государственному телевидению в среду, 1 мая.

«В Соединенных Штатах еще не было такого сумасшедшего правительства, как это… Болтон, Пенс, Помпео — сколько в них ненависти… До какого уровня может дойти бесчувственность, безумие, ложь, манипуляции? Майк Помпео вечером сказал, что у меня, у Мадуро, был самолет, готовый улететь, и что русские запретили мне покидать страну. Сеньор Помпео, пожалуйста, как несерьезно!», — сказал Мадуро.

Глава государства сообщил, что в результате беспорядков накануне были ранены пять военнослужащих, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Мадуро также сообщил, что поручил расследовать попытку переворота, ряд подозреваемых уже допрашиваются. Он добавил, что все люди, которые вышли с оружием, чтобы свергнуть власть, будут найдены, их отдадут под суд.

Напоним, накануне в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы начались акции протеста после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Ранее он опубликовал видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» власти в стране. По словам Гуайдо, видео было снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.