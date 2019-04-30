В Университете Северной Каролины открыли стрельбу

Источник материала: Tut.by

В результате двое человек погибли, четверо пострадали. По предварительным данным, стрельбу открыл один из учеников университета.



Фото: Reuters

В результате стрельбы, которая произошла во вторник в Университете Северной Каролины в Шарлотте, погибли два человека, сообщает Reuters со ссылкой на медицинские службы.

Еще четыре человека получили ранения, двое из них — ранения опасные для жизни.

Местный телеканал WBTV сообщает, что подозреваемый в стрельбе арестован. Предположительно он является учащимся учебного заведения. Телеканал также опубликовал видео, на котором видно, как полицейские заводят молодого человека в наручниках в отделение полиции.

Выстрелы по данным телеканала были зафиксированы около 17.45 по местному времени возле административного здания университета.

Во время пресс-конференции сотрудники полиции кампуса университета сообщили, что, как только они получили сообщения о подозреваемом, вооруженном пистолетом и открывшем стрельбу, немедленно вошли в здание, разоружили его и взяли его под стражу. Подробностей операции по его задержанию они не привели.

Полиция обнародовала данные о стрелке

Полиция установила личность человека, который открыл во вторник стрельбу в студенческом городке университета штата Северная Каролина, им оказался 22-летний молодой человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter полицейского управления города Шарлотт.

«Подозреваемый в причастности к инциденту в Университете Северной Каролины в Шарлотте идентифицирован как Тристан Эндрю Террелл, родившийся 6 июня 1996 года», — отмечается в заявлении. Он задержан и в настоящее время находится под стражей. Как сообщили в полиции, вскоре ему будут предъявлены официальные обвинения.

Ранее шеф полиции Шарлотта Джефф Бейкер заявил, что подозреваемый до этого, по имеющимся данным, не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По словам Бейкера, наряд полиции прибыл в кампус университета «в течение считанных минут» после получения информации о стрельбе. После этого злоумышленник с пистолетом был схвачен и разоружен.