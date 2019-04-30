В Латвии вступил в силу закон об осведомителях

Источник материала: Tut.by

Закон «Об информаторах» вступил в силу в Латвии с 1 мая. Об этом в своем Twitter сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.



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Как указало ведомство в специальном разъяснении, осведомителем может являться не анонимное лицо, которое, исполняя свои рабочие обязанности, получает информацию о возможном нарушении, способном нанести вред общественным интересам — коррупцией, мошенничеством, растратой государственных средств; нарушения публичных закупок, конкуренции, рынка финансов и капитала; нарушения норм безопасности труда, строительства, окружающей среды, здравоохранения и качества продукции; нарушения норм общественной безопасности и прав человека. Анонимное или юридическое лицо осведомителем быть не может.

Сотрудничество с информаторами будет осуществлять Государственная канцелярия. Осведомитель, который намерен сообщить информацию, должен обратиться в это ведомство, где ему гарантируют анонимность. Информатору также обещают оказать необходимое юридическое содействие и освободить от ответственности, включая уголовную.

Закон «Об информаторах» предусматривает также, что на всех предприятиях и в организациях Латвии с числом работников более 50 человек будет создана собственная система информирования о правонарушениях.

Принятый в Латвии закон — общий тренд для всего Евросоюза: 16 апреля Европарламент почти единогласно поддержал принципы защиты осведомителей. На национальном уровне защита действует в десяти странах ЕС. Латвия — с 1 мая — стала одиннадцатой.