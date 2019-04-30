|
Помпео не исключил проведение военной операции США в Венесуэле
01.05.2019 18:22 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США могут инициировать военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость. При этом Вашингтон рассчитывает на мирный переход власти, заявил в среду госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox Business.
«Президент совершенно ясно и последовательно обозначил: военные действия возможны. Если это то, что потребуется, США это сделают», — сказал он, отметив, что Вашингтон пытается сделать все возможное, чтобы избежать насилия. «Мы бы предпочли мирный переход власти, при котором [президент Венесуэлы Николас] Мадуро уходит и проходят новые выборы», — добавил он.
Помпео указал, что заключение в тюрьму лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо стало бы «значительной эскалацией» обстановки и вынудило бы США реагировать.
Во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США могут инициировать военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость, но Вашингтон рассчитывает на мирный переход власти.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)