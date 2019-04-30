Помпео не исключил проведение военной операции США в Венесуэле

Источник материала: Tut.by

США могут инициировать военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость. При этом Вашингтон рассчитывает на мирный переход власти, заявил в среду госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox Business.



Фото: Reuters

«Президент совершенно ясно и последовательно обозначил: военные действия возможны. Если это то, что потребуется, США это сделают», — сказал он, отметив, что Вашингтон пытается сделать все возможное, чтобы избежать насилия. «Мы бы предпочли мирный переход власти, при котором [президент Венесуэлы Николас] Мадуро уходит и проходят новые выборы», — добавил он.

Помпео указал, что заключение в тюрьму лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо стало бы «значительной эскалацией» обстановки и вынудило бы США реагировать.

Во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления , начавшиеся после того, как группа военных поддержала Гуайдо. Он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» власти в стране. По словам Гуайдо, видео снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.