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Помпео не исключил проведение военной операции США в Венесуэле

01.05.2019 18:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

США могут инициировать военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость. При этом Вашингтон рассчитывает на мирный переход власти, заявил в среду госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox Business.


Фото: Reuters

«Президент совершенно ясно и последовательно обозначил: военные действия возможны. Если это то, что потребуется, США это сделают», — сказал он, отметив, что Вашингтон пытается сделать все возможное, чтобы избежать насилия. «Мы бы предпочли мирный переход власти, при котором [президент Венесуэлы Николас] Мадуро уходит и проходят новые выборы», — добавил он.

Помпео указал, что заключение в тюрьму лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо стало бы «значительной эскалацией» обстановки и вынудило бы США реагировать.

Во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала Гуайдо. Он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» власти в стране. По словам Гуайдо, видео снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.

 
 
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США могут инициировать военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость, но Вашингтон рассчитывает на мирный переход власти.
 
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