|
Россия и США обсудили происходящее в Венесуэле
01.05.2019 19:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 мая по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео,
«С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права. Указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями. Только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу, для чего востребован диалог всех политических сил страны, к которому давно призывает ее правительство. Деструктивное внешнее воздействие, тем более силовое, не имеет ничего общего с демократическим процессом», — сообщает российский МИД.
В ходе разговора также обсуждались гуманитарные аспекты ситуации в Сирии, в частности положение в лагерях перемещенных лиц «Рукбан» и «Аль-Хауль».
Напомним, ранее Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox Business
Напомним, в Венесуэле 30 апреля обострилось противостояние сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо и правительственных сил президента Николаса Мадуро. В Каракасе начались крупные столкновения протестующих с военными. Что там происходит —
Белорусский МИД
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 мая по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)