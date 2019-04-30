Россия и США обсудили происходящее в Венесуэле

Источник материала: Tut.by

1 мая по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео, сообщает пресс-служба российского МИД. В центре внимания была ситуация в Венесуэле.



Майкл Помпео. Фото: Reuters

«С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права. Указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями. Только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу, для чего востребован диалог всех политических сил страны, к которому давно призывает ее правительство. Деструктивное внешнее воздействие, тем более силовое, не имеет ничего общего с демократическим процессом», — сообщает российский МИД.

В ходе разговора также обсуждались гуманитарные аспекты ситуации в Сирии, в частности положение в лагерях перемещенных лиц «Рукбан» и «Аль-Хауль».

Напомним, ранее Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox Business заявил , что США могут инициировать военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость. При этом Вашингтон рассчитывает на «мирный переход власти, при котором [президент Венесуэлы Николас] Мадуро уходит и проходят новые выборы».

Напомним, в Венесуэле 30 апреля обострилось противостояние сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо и правительственных сил президента Николаса Мадуро. В Каракасе начались крупные столкновения протестующих с военными. Что там происходит — смотрите здесь .

Белорусский МИД решительно осудил происходящее.