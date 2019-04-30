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«Режим будет удивлен». Гуайдо заявил, что 2 мая в Венесуэле начнется всеобщая забастовка
01.05.2019 20:49 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в четверг, 2 мая, в Венесуэле начнется всеобщая забастовка, в которой примут участие все слои населения. Соответствующее заявление он сделал 1 мая, выступая на митинге в Каракасе,
«Завтра [2 мая] начнется забастовка трудящихся и государственных служащих. Режим будет удивлен», — сказал Гуайдо, чьи слова в
Оппозиционер также выразил уверенность в скором «окончании узурпации власти [со стороны президента Николаса Мадуро]». «Власти попробуют усилить репрессии, преследовать нас, но режим уже мертв. Мы же сильны и на правильном пути», — подчеркнул Гуайдо.
Напомним, в Венесуэле 30 апреля обострилось противостояние сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо и правительственных сил президента Николаса Мадуро. В Каракасе начались крупные столкновения протестующих с военными. Что там происходит —
Белорусский МИД
Ситуацию 1 мая
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Напомним, ситуацию 1 мая обсудили Россия и США.
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