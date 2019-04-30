«Режим будет удивлен». Гуайдо заявил, что 2 мая в Венесуэле начнется всеобщая забастовка

Источник материала: Tut.by

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в четверг, 2 мая, в Венесуэле начнется всеобщая забастовка, в которой примут участие все слои населения. Соответствующее заявление он сделал 1 мая, выступая на митинге в Каракасе, сообщает ТАСС.



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«Завтра [2 мая] начнется забастовка трудящихся и государственных служащих. Режим будет удивлен», — сказал Гуайдо, чьи слова в Twitter приводит венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Оппозиционер также выразил уверенность в скором «окончании узурпации власти [со стороны президента Николаса Мадуро]». «Власти попробуют усилить репрессии, преследовать нас, но режим уже мертв. Мы же сильны и на правильном пути», — подчеркнул Гуайдо.

Напомним, в Венесуэле 30 апреля обострилось противостояние сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо и правительственных сил президента Николаса Мадуро. В Каракасе начались крупные столкновения протестующих с военными. Что там происходит — смотрите здесь .

Белорусский МИД решительно осудил происходящее.

Ситуацию 1 мая обсудили Россия и США.