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Киев не признал «противоправный» указ Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов РФ украинцам

01.05.2019 22:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД Украины раскритиковал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам. Этот документ направлен на предоставление украинцам российского гражданства противоправным путем и является юридически ничтожным, заявили в ведомстве.


Фото: Reuters

Указ не имеет «никаких правовых последствий» и не признается украинской стороной. Киев будет требовать от Москвы «безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия», сообщается в заявления.

Напомним, 1 мая Владимир Путин подписал указ о предоставлении права получения российского гражданства в упрощенном порядке для отдельных категорий граждан Украины.

В частности, право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.

Ранее, 24 апреля, Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

 
 
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МИД Украины раскритиковал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам.
 
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