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Киев не признал «противоправный» указ Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов РФ украинцам
01.05.2019 22:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД Украины раскритиковал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам. Этот документ направлен на предоставление украинцам российского гражданства противоправным путем и является юридически ничтожным,
Указ не имеет «никаких правовых последствий» и не признается украинской стороной. Киев будет требовать от Москвы «безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия», сообщается в заявления.
Напомним, 1 мая Владимир Путин подписал указ о предоставлении права получения российского гражданства
В частности, право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.
Ранее, 24 апреля, Путин
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МИД Украины раскритиковал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам.
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