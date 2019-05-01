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На первомайской демонстрации в Петербурге задержали около 70 человек, всего в России - 126
02.05.2019 00:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На демонстрациях по случаю празднования 1 мая в Санкт-Петербурге «за нарушения порядка проведения и участия в массовых мероприятиях» задержали около 70 человек. Задержанные, сообщили
Согласованное городскими властями шествие должно было завершиться на площади Ленина. В первой и второй колонне шли представители партий «Единая Россия» и КПРФ, следом за ними — оппозиционеры, в частности, представители петербургского штаба основателя ФБК Алексея Навального, Партии перемен, ПАРНАС, Либертарианской партии, «Открытой России» и др. Также к демонстрации, отмечает «РБК Санкт-Петербург», присоединилась колонна феминисток и представителей ЛГБТ-движения. Рядом с ними шли представители вегетарианского и веганского движения, недовольные дольщики и граждане, требующие построить детские сады и школы в Каменке.
В ходе мероприятия, указывает «Фонтанка» со ссылкой на активистов, сотрудники правоохранительных органов начали задерживать людей, чьи «слишком оппозиционные плакаты и лозунги якобы не устраивали полицию». Незаконными сотрудники правоохранительных органов сочли политические призывы на плакатах некоторых демонстрантов, замечает «РБК Санкт-Петербург». Колонна на некоторое время остановилась, люди начали выкрикивать лозунги, начались задержания.
После этого некоторые участники акции встали около станции метро «Маяковская» и потребовали отпустить задержанных ранее людей, но после остановки колонны задержания продолжились, отмечает «Коммерсантъ».
Координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов говорит, что сотрудники правоохранительных органов действовали «достаточно жестко». «Полиция ничего не говорит [о причинах задержания]», — сказал он РБК.
Всего, по данным
1 мая в большинстве городов России прошли традиционные первомайские шествия. Каждый год все больше акций проводят независимые организаторы.
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