На первомайской демонстрации в Петербурге задержали около 70 человек, всего в России - 126

Источник материала: Tut.by

На демонстрациях по случаю празднования 1 мая в Санкт-Петербурге «за нарушения порядка проведения и участия в массовых мероприятиях» задержали около 70 человек. Задержанные, сообщили РБК в полиции, будут привлечены к административной ответственности.



«Монстрация» 1 мая 2019 года в Москве.Фото: Reuters

Согласованное городскими властями шествие должно было завершиться на площади Ленина. В первой и второй колонне шли представители партий «Единая Россия» и КПРФ, следом за ними — оппозиционеры, в частности, представители петербургского штаба основателя ФБК Алексея Навального, Партии перемен, ПАРНАС, Либертарианской партии, «Открытой России» и др. Также к демонстрации, отмечает «РБК Санкт-Петербург», присоединилась колонна феминисток и представителей ЛГБТ-движения. Рядом с ними шли представители вегетарианского и веганского движения, недовольные дольщики и граждане, требующие построить детские сады и школы в Каменке.

В ходе мероприятия, указывает «Фонтанка» со ссылкой на активистов, сотрудники правоохранительных органов начали задерживать людей, чьи «слишком оппозиционные плакаты и лозунги якобы не устраивали полицию». Незаконными сотрудники правоохранительных органов сочли политические призывы на плакатах некоторых демонстрантов, замечает «РБК Санкт-Петербург». Колонна на некоторое время остановилась, люди начали выкрикивать лозунги, начались задержания.

После этого некоторые участники акции встали около станции метро «Маяковская» и потребовали отпустить задержанных ранее людей, но после остановки колонны задержания продолжились, отмечает «Коммерсантъ».

В Петербурге пожилой мужчина потерял сознание при задержании на шествии.

В Петербурге на шествии ОМОН взял в окружение колонну «Объединенных демократов» pic.twitter.com/st2ej8Akqq — Иpuнчuк (@fillip_ina) 1 мая 2019 г.

Координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов говорит, что сотрудники правоохранительных органов действовали «достаточно жестко». «Полиция ничего не говорит [о причинах задержания]», — сказал он РБК.

Всего, по данным «ОВД-Инфо» , на момент окончания первомайских демонстраций в российских городах в списках задержанных оказались 126 человек. Статистика на главной странице сайта сообщает, что в Санкт-Петербурге задержаны 69 человек, в Петропавловске-Камчатском — 16, в Великом Новгороде и Томске — по 10, в Курске — 8, в Махачкале и Новосибирске — по пять, в Екатеринбурге, Сыктывкаре и Краснодаре — по одному участнику акций.

1 мая в большинстве городов России прошли традиционные первомайские шествия. Каждый год все больше акций проводят независимые организаторы.