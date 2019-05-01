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Министр обороны Британии отправлен в отставку. Всё из-за Huawei

02.05.2019 06:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава британского минобороны Гэвин Уильямсон отправлен в отставку по итогам расследования утечки информации с закрытых переговоров. Его преемником назначена нынешний министр международного развития Пенни Мордонт, которая станет первой женщиной на этом посту.


Фото: Reuters

«Премьер-министр сегодня вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, потеряв уверенность в его способности работать в должности министра обороны», — говорится в сообщении британского кабинета.

В правительстве сообщили, что решение принято по итогам расследования утечки информации с закрытых переговоров Совета национальной безопасности, на которых обсуждались перспективы сотрудничества с китайской компанией Huawei в создании сетей 5G.

«Как-то раз Гэвин Уильямсон, который на тот момент пробыл на посту министра обороны сравнительно недолго, посоветовал России „убраться и заткнуться“. Теперь премьер-министр убрала его за то, что он не смог заткнуться сам», — комментирует редактор политического отдела Би-би-си Лора Кюнсберг.

«Правительство, которое правит методом открытых утечек, увольняет человека, утечка которого была недостаточно открытой. Мы определенно двигаемся от обычной некомпетентности в сторону театра абсурда», — так, по словам Кюнсберг, прокомментировал увольнение Уильямсона высокопоставленный член консервативной партии, пожелавший остаться неизвестным.

Утечка произошла 24 апреля. Из-за нее стало известно, что продукция Huawei будет использоваться в конструкции «некритических» компонентов сетей связи 5G. Это подразумевает, что Huawei не будет поставлять оборудование, которое способно идентифицировать мобильное устройство и решать, как и куда направлять телефонные звонки и передавать данные.

Против сотрудничества Британии с китайской компанией активно выступали США и некоторые министры — они считали, что это может стать угрозой национальной безопасности страны.

Утечка вызвала настоящий скандал в британских СМИ, поскольку заседания Совета национальной безопасности — места встречи министров, так или иначе ответственных за безопасность страны — строго конфиденциальны. На заседании присутствовали девять человек. Уильямсон одним из первых заявил, что ни он, ни его команда не были виновниками утечки.

Некоторые политики требовали уголовного расследования случившегося, журналисты в свою очередь заявляли, что это было бы нарушением принципа свободы слова. Де факто внутреннее расследование инициировал один из помощников Терезы Мэй, писали СМИ.

Сам Уильямсон по-прежнему отрицает, что был источником утечки. Однако, как говорится в письме Терезы Мэй об отставке Уильямсона, «другой вероятной версии того, как случилась утечка, не установлено».

Мэй, как сообщается, встретилась с Уильямсоном в среду и сказала ему, что в ее распоряжении есть «исчерпывающие улики», указывающие на его вину.

Уильямсон известен резкими заявлениями в адрес России. Так, 15 марта, говоря о российской реакции на обвинение в отравлении Скрипалей в Солсбери, Гэвин сказал, что «России нужно убраться и заткнуться».

В российском МИД это явно запомнили.

Уильямсон занимал жесткую позицию по отношению к России, упрекая ее в том, что она пытается втянуть Запад в гонку вооружений и действует непрозрачно.

«Кремль переносит свои сражения в „серую зону“, действуя без правил с помощью шпионажа, военных, политических, кибернетических, экономических и даже криминальных инструментов, чтобы подорвать позиции своих конкурентов», — заявил Уильямсон на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

 
 
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Его преемником назначена нынешний министр международного развития Пенни Мордонт, которая станет первой женщиной на этом посту.
 
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